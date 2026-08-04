Une farce amusante orchestrée par l'un des membres de l'équipe médias du Real Madrid a instauré une ambiance de gaieté au sein des entraînements des Merengues, après que le milieu de terrain uruguayen Fede Valverde a été victime d'un « filtre » de caméra qui a transformé les traits de son visage, dans une séquence qui a déclenché une vague de rires parmi ses coéquipiers.

Selon ce qu'a publié le club madrilène, le directeur du contenu numérique du Real Madrid a remis un téléphone portable à Valverde à l'issue de la séance d'entraînement d'aujourd'hui, en lui demandant d'enregistrer une vidéo pour les comptes du club sur les réseaux sociaux, sans que le joueur ne se rende compte que la caméra fonctionnait avec un « filtre » qui modifiait les traits du visage.

À peine Valverde a-t-il regardé l'écran du téléphone et vu son visage entièrement déformé qu'il a éclaté de rire, avant de piéger à son tour ses coéquipiers Brahim Díaz, Denzel Dumfries, Arda Güler et Vinícius Júnior de la même manière, dans une scène spontanée qui a reflété l'ambiance positive au sein du vestiaire de l'équipe.

Le Real Madrid a immortalisé la séquence et l'a publiée sur ses plateformes officielles, où elle a suscité un large engouement parmi les supporters qui ont apprécié cette scène amusante.

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