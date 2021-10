VIDEO - Il est le premier footballeur en activité à faire son coming out

Josh Cavallo (Adelaide United) a fait son coming out, devenant le seul footballeur professionnel masculin de première division au monde à le faire.

Le jeune homme de 21 ans a écrit sur les médias sociaux qu'il était "prêt à parler de quelque chose de personnel dont [il est] enfin à l'aise de parler dans [sa vie]".

"Je suis un footballeur et je suis gay", a déclaré le milieu de terrain dans une vidéo. "Tout ce que je veux, c'est jouer au football et être traité de manière juste".



Josh a déclaré qu'il était fatigué d'essayer de donner le meilleur de lui-même "et de vivre cette double vie, c'est épuisant".

"Cela a été un voyage pour arriver à ce point dans ma vie, mais je ne pourrais pas être plus heureux qu'avec ma décision de faire mon coming out".

"Je me suis battu avec ma sexualité pendant six ans maintenant, et je suis heureux de pouvoir mettre cela au clair".

Josh dit que c'est arrivé au point où sa santé mentale était affectée et qu'il "allait dans des endroits sombres".

"À la fin de la journée, je voulais juste être heureux. C'est plus important que le football, c'est ma vie. Je rentrais chez moi et je n'étais pas heureux", a-t-il déclaré à l'émission Newshour de la BBC.

"Cela vous ronge lentement et ce n'est pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit".