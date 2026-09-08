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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : il a traité l'arbitre de « stupide », Ivan Toney risque-t-il une suspension ?

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

Une nouvelle crise menace « le Raqi »

L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, est désormais menacé de suspension après avoir insulté l'arbitre du match de son équipe contre Al-Qadisiyah en Roshn Saudi League.

Al-Ahli s'est incliné face à Al-Qadisiyah sur le score de 3-2, lors du match qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, dans le cadre de la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Dès la fin de la rencontre, Ivan Toney s'est dirigé vers l'arbitre américain Ismail Elfath pour contester le coup de sifflet final donné avant l'écoulement complet du temps additionnel.

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Les caméras ont capté l'attaquant anglais alors qu'il s'adressait à l'arbitre américain, lui lançant au cours de son échange : « Es-tu stupide ? ».

Ivan Toney a poursuivi ses protestations envers l'arbitre, jusqu'à ce que son coéquipier Mohammed Suleiman Bakr intervienne et tente de l'éloigner, de crainte qu'il ne fasse l'objet d'une décision administrative.

Il convient de rappeler que c'est Ivan Toney qui a inscrit le doublé d'Al-Ahli dans les filets d'Al-Qadisiyah, mais cela n'a pas suffi à éviter une troisième défaite lors de la saison en cours.

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