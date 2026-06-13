Vidéo : Ibrahimović expulse un « youtubeur » à cause de Ronaldo

Zlatan Ibrahimović, conseiller du Milan AC et légende suédoise, a expulsé le youtubeur américain Speed du studio de Fox Sports lors de la Coupe du monde 2026.

Alors que Sped se trouvait en compagnie d’Ibrahimović et de la légende française Thierry Henry, l’ancien attaquant du PSG a demandé au vidéaste ses pronostics pour le tournoi.

Sans hésiter, Sped a répondu : « Ronaldo va remporter la Coupe du monde ». Aussitôt, Ibrahimović lui a arraché le micro et l’a poussé hors du studio.

En sortant, l’Américain répétait : « Attendez… Il va gagner… Il va gagner. »

Rappelons que Speed, connu pour soutenir Ronaldo depuis des années, a déjà prédit à plusieurs reprises que le Portugais remporterait la Coupe du monde.

Le Portugal, pays de Ronaldo, figure dans le groupe 11 en compagnie de la Colombie, de la République démocratique du Congo et de l’Ouzbékistan.

Ibrahimović entretient des relations tendues avec Cristiano Ronaldo, star d’Al-Nassr et de la sélection portugaise, et n’a pas hésité à le critiquer publiquement à plusieurs reprises.

