VIDEO : Houssem Aouar marque et se relance à Lyon!

Buteur avec l'Olympique Lyonnais face à Montpellier, Houssem Aouar retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Laurent Blanc.

Il était bien parti pour vivre une saison galère, lui dont l'été avait été rythmé par les rumeurs de transfert et lui qui n'était qu'un simple remplaçant aux yeux de Peter Bosz. Finalement, Houssem Aouar se relance, permettant à Lyon de prendre l'avantage sur le terrain de Montpellier.

Buteur, Houssem Aouar relance l'OL

Depuis l'arrivée de Laurent Blanc, le numéro 8 rhodanien est revenu dans les plans de l'équipe première. Déjà présent sur le terrain face au Stade Rennais, il a de nouveau été des siens sur le terrain du Montpellier Hérault Sporting Club.

Face au club de Téji Savanier, c'est bien lui qui lance l'OL. Tagliafico déborde, remet à Lacazette qui centre en retrait, Aouar est présent et, du plat du pied, trouve le petit filet du MHSC. C'est le premier but douar depuis le 21 mai 2022 et un déplacement de l'Olympique Lyonnais sur le terrain de Clermont.

Lyon mène toujours 1 but à 0 à la mi-temps et a été proche d'encaisser l'égalisation face aux assaults montpelliérains.