Vidéo : Hamza Abdelkrim brille avec un doublé lors de la défaite de Barcelone face à Birmingham

Le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a attiré les projecteurs lors du premier match officiel de Barcelone dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison, après avoir inscrit les deux buts du club catalan dans le match nul 2-2 face aux Anglais de Birmingham City au stade de St Andrew's, avant que le Blaugrana ne s'incline aux tirs au but, dans une prestation remarquable de la part du joueur âgé de seulement 18 ans.

Hamza a réussi à s'imposer auprès du directeur technique Hansi Flick durant la période de préparation, disputant en tant que titulaire les deux premiers matches amicaux de cet été, affichant des qualités offensives exceptionnelles qui le rendent apte à concurrencer pour une place dans le onze de départ.

Sang-froid et un but sur penalty

Hamza a ouvert le score pour Barcelone en première mi-temps sur un penalty évident qu'il a lui-même obtenu à la suite d'une attaque de Bernal sur l'aile gauche, faisant preuve d'une intelligence de déplacement dans la surface et d'une anticipation parfaite des mouvements des défenseurs.

Malgré son jeune âge, l'attaquant égyptien, qui a participé à la Coupe du monde à seulement dix-huit ans, a montré un sang-froid remarquable lorsqu'il a insisté pour tirer lui-même le penalty malgré la présence de joueurs plus expérimentés que lui sur le terrain, trompant le gardien anglais James Beadle d'une frappe puissante du pied gauche pour inscrire son premier but avec l'équipe première.

Sens du but et un deuxième but sur un ballon relâché

Hamza ne s'est pas contenté du premier but, il a poursuivi son éclat en seconde mi-temps en inscrivant un deuxième but magnifique, dans lequel il a démontré son grand sens du but et sa capacité à saisir les occasions.

Le deuxième but est venu après une percée en diagonale bien menée de Roony Bardghji et une frappe puissante que le gardien de Birmingham n'a pas pu retenir ; Hamza s'est alors jeté sur le ballon relâché avec habileté et une grande vigilance offensive pour le loger au fond des filets, signant un doublé pour sa première apparition officielle avec l'équipe première.

Une prestation complète qui attire l'œil de Flick

L'éclat de Hamza ne s'est pas limité au seul volet offensif, il a également montré un esprit combatif et une détermination évidente dans le travail défensif, commettant trois des six fautes de Barcelone en première mi-temps et écopant d'un carton jaune, signe de l'effort important et du pressing constant que Flick exige de ses attaquants.

Le joueur égyptien s'est distingué par sa vitesse et son activité permanente tout au long de sa présence sur le terrain, ne cessant de réclamer le ballon et de se déplacer intelligemment dans la surface, tout en excellant dans le jeu dos au but, dans la protection de balle et dans le harcèlement des défenseurs face aux cages.

Un message fort alors que le club cherche un attaquant

L'éclat de Hamza intervient à un moment sensible, alors que Barcelone cherche à recruter un attaquant de pointe durant l'actuel mercato estival, ce qui rend la concurrence pour ce poste extrêmement féroce.

Mais le jeune attaquant égyptien envoie un message fort à la direction technique : il est capable d'assumer ses responsabilités et d'apporter le plus offensif dont l'équipe a besoin, en exploitant chaque minute de la période de préparation pour prouver sa valeur et se réserver une place dans le onze de départ.

Un onze jeune et une défaite aux tirs au but

Le match a vu la participation d'un onze jeune de Barcelone comprenant 6 joueurs de l'équipe première et 5 de l'académie des jeunes, en l'absence de la plupart des joueurs de la sélection allemande en vacances, ainsi que du gardien allemand Marc-André ter Stegen, parti à Amsterdam en vue de son prêt à l'Ajax.

Birmingham a pris l'avantage sur une tête de Bielik, avant que Hamza n'égalise sur penalty, puis n'inscrive le deuxième but en seconde mi-temps, avant que l'équipe anglaise ne parvienne à égaliser sur un coup de pied arrêté par l'intermédiaire de John Ruddy, la rencontre étant finalement décidée aux tirs au but, remportés par Birmingham.

Malgré la défaite, Hamza Abdelkarim sort du match comme le plus grand gagnant, après avoir prouvé qu'il est un talent prometteur capable d'assumer la responsabilité offensive de l'un des plus grands clubs du monde, dans un début prometteur qui pourrait être la clé d'un avenir radieux avec le Blaugrana.