L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a réussi à attirer l'attention de l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, durant la préparation de la nouvelle saison, après une prestation remarquée lors des matches amicaux, couronnée par un but sur penalty face à Birmingham City sur le sol anglais, renforçant ainsi ses chances de disputer une place dans le onze de départ du club catalan.

Le quotidien catalan « Sport » a indiqué que Hamza fait partie des jeunes joueurs les plus en vue, livrant des prestations exceptionnelles parmi les éléments actuellement à l'entraînement sous la direction du technicien allemand. Il a été titulaire lors des deux premiers matches amicaux de cet été, contre Europa (4-1) et Birmingham City, devenant l'un des rares jeunes joueurs à bénéficier d'une telle confiance.

Une palette offensive complète

Face à Birmingham, Hamza a démontré sa dangerosité en tant que véritable attaquant de pointe, sachant jouer dos au but, protéger le ballon et attaquer les défenseurs lorsqu'il faisait face à la cage, dans une prestation « très convaincante ».

Le joueur égyptien s'est distingué par sa vitesse et son activité incessante durant la première mi-temps, ne cessant de réclamer le ballon et de se déplacer intelligemment dans la surface, ce qui lui a valu d'obtenir un penalty après avoir anticipé les mouvements de son garde du corps.

Hamza n'a pas hésité à prendre ses responsabilités : il a récupéré le ballon et l'a frappé avec puissance du pied gauche, trompant le gardien de Birmingham, James Beadle, pour inscrire son premier but des matches amicaux de cet été.

Un état d'esprit combatif et une détermination évidente

L'ardeur de Hamza était également visible dans sa prestation défensive, puisqu'il a commis 3 des 6 fautes du Barça en première mi-temps et a écopé d'un carton jaune pour la dernière, signe de l'esprit combatif, de la détermination et de l'effort considérable que Flick exige de ses attaquants.

Malgré le carton jaune, la prestation d'ensemble du joueur égyptien a été convaincante, faisant preuve du caractère et de la présence offensive marquée que recherche le staff technique au poste de numéro 9.

Une concurrence féroce au poste d'attaquant

Hamza, qui a rejoint le Barça l'hiver dernier en provenance du club égyptien d'Al Ahly, met à profit chaque minute pour se réserver une place dans le onze de départ, au moment où le club catalan cherche à recruter un véritable attaquant de pointe durant le mercato estival.

Le joueur égyptien devra faire face à une concurrence féroce à ce poste, les décisions finales concernant la composition de l'équipe devant être prises ultérieurement. Mais Hamza avance de solides arguments pour rester sous l'œil attentif de l'entraîneur, voire pour disputer une place permanente dans l'équipe première.