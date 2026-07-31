L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim a réussi à attirer l'attention de l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, durant la période de préparation de la nouvelle saison, après une prestation remarquée lors des matchs amicaux, couronnée par un doublé (le premier sur penalty) face à Birmingham City sur le sol anglais, renforçant ainsi ses chances de se disputer une place dans le onze de départ du club catalan.

Le quotidien catalan « Sport » a indiqué que Hamza figure parmi les jeunes joueurs les plus en vue, offrant actuellement des performances exceptionnelles parmi les recrues à l'entraînement sous la direction du technicien allemand. Il a été titulaire lors des deux premiers matchs amicaux de cet été, contre l'Europa (4-1) et Birmingham City, devenant l'un des rares jeunes joueurs à bénéficier d'une telle confiance.

Une prestation offensive complète

Face à Birmingham, Hamza a démontré sa dangerosité en tant qu'attaquant de pointe, excellant dans le jeu dos au but, la protection du ballon et la prise à défaut des défenseurs face à la cage, dans une prestation « très convaincante ».

Le joueur égyptien s'est distingué par sa vitesse et son activité constante durant la première mi-temps, ne cessant de réclamer le ballon et de se déplacer intelligemment dans la surface, ce qui lui a valu d'obtenir un penalty après avoir anticipé les mouvements de son marqueur.

Hamza n'a pas hésité à prendre ses responsabilités : il a récupéré le ballon et l'a frappé puissamment du pied gauche, prenant à contre-pied le gardien de Birmingham James Beadle, pour inscrire son premier but des matchs amicaux de cet été.

Un esprit combatif et une détermination affichée

L'ardeur de Hamza s'est également manifestée dans son travail défensif, puisqu'il a commis 3 des 6 fautes du Barça en première mi-temps et a écopé d'un carton jaune pour la dernière, illustrant l'esprit combatif, la détermination et l'énorme effort que Flick exige de ses attaquants.

Malgré le carton jaune, la prestation globale du joueur égyptien a été convaincante, affichant le caractère et la présence offensive marquée que le staff technique recherche au poste de pointe.

Hamza a ajouté un but superbe à son compteur, signant un doublé remarquable dans la rencontre, après avoir fait preuve d'une grande vigilance offensive en exploitant le ballon repoussé sur la puissante frappe de son coéquipier Roony depuis l'entrée de la surface, pour le loger dans les filets avec une belle maîtrise technique.

Une concurrence féroce au poste d'attaquant

Hamza, qui a rejoint le Barça l'hiver dernier en provenance du club d'Al Ahly, exploite chaque minute pour se réserver une place dans le onze de départ, au moment où le club catalan cherche à recruter un attaquant de pointe durant le mercato estival.

Le joueur égyptien s'attend à une concurrence féroce pour ce poste, les décisions finales concernant la composition de l'équipe devant être prises ultérieurement. Mais Hamza avance de solides arguments pour rester sous l'œil attentif de l'entraîneur, voire pour se disputer une place permanente dans l'équipe première.