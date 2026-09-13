Vidéo : Haaland enflamme le derby de Manchester avec un but polémique

Erling Haaland a enflammé le derby de Manchester avec un but controversé, l'attaquant de Manchester City étant parvenu à faire trembler les filets de Manchester United à la 60e minute, ce dimanche soir, sur la pelouse d'Old Trafford, lors de la quatrième journée de Premier League.

Le but de Haaland est survenu après que son coéquipier Josko Gvardiol a envoyé un centre dans la surface de réparation, parvenu jusqu'à l'attaquant norvégien qui a logé le ballon au fond des filets. Mais le juge de touche a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, poussant l'arbitre Michael Oliver à annuler dans un premier temps le but, avant que l'arbitrage vidéo n'intervienne pour revoir l'action et vérifier la validité de la décision.

Après le recours à la technologie vidéo, Michael Oliver a décidé de valider le but en faveur de Manchester City, une fois établi que l'attaquant norvégien se trouvait dans une position régulière et qu'Enzo Fernandez, en position de hors-jeu, qui avait tenté de jouer le ballon de la tête, ne l'avait pas touché, et ce même si, à première vue et à l'œil nu, Haaland semblait hors-jeu.

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Le but de Haaland est intervenu contre le cours du jeu, dans un contexte de forte pression exercée par Manchester United sur Manchester City, notamment après l'infériorité numérique consécutive à l'expulsion de Phil Foden à la 23e minute, les joueurs de United ayant gâché plus d'une occasion devant le but des Citizens, avant que le ballon ne parvienne à Haaland lors de l'une des rares occasions qui se sont présentées à City, lui permettant de donner l'avantage à son équipe.

Avec ce but, Haaland a porté son total à 9 buts inscrits contre Manchester United, l'attaquant norvégien poursuivant ainsi sa remarquable réussite face au voisin dans le derby.

À noter que cette victoire portera le total de Manchester City à 12 points (le sans-faute), à égalité avec Arsenal, en tête du classement, tandis que le total de Manchester United restera à 4 points.







