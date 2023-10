VIDEO : Giroud se mue en gardien et sauve Milan

L’international français a offert la victoire au Milan AC ce samedi contre Genoa (0-1) grâce à son arrêt remarquable.

Alors que l'AC Milan menait face au Genoa en Serie A, le gardien Mike Maignan a reçu un carton rouge à la 98éme minute, laissant son équipe avec un problème de taille. Plus de gardien de but disponible sur le banc. C'est alors qu'Olivier Giroud, attaquant de renom âgé de 37 ans, a décidé de se sacrifier pour le bien de son équipe en enfilant les gants de gardien.

Giroud le gardien improvisé

Les Rossoneri avaient bien entamé la rencontre et semblaient se diriger vers une victoire bien méritée. Cependant, la situation a rapidement basculé lorsque Maignan a quitté le terrain après son carton

rouge. Le Milan n'avait plus de changement disponible pour faire entrer un gardien de but de remplacement.

C'est à ce moment que Giroud

a montré son engagement envers son équipe. Sans hésiter, il a enfilé les gants de gardien et s'est préparé à affronter les ultimes secondes du match. Le public du stade du Genoa a retenu son souffle alors que Giroud, plus connu pour ses buts que pour ses arrêts, se tenait devant les cages. Alors que le Genoa poussait pour égaliser, Giroud a fait un arrêt crucial qui a permis à l'AC Milan de conserver son avance. Ce moment magique a provoqué une explosion de joie parmi les coéquipiers et les supporters milanais. Giroud, l'attaquant devenu gardien, venait de sauver la victoire de son équipe.

Un geste héroïque

À 37 ans, la carrière d'Olivier Giroud aurait pu sembler déjà bien remplie. Mais ce samedi, l’international français a montré qu'il avait encore des surprises en réserve. Alors que la plupart des attaquants auraient préféré éviter la responsabilité de devenir gardien, Giroud a accepté le défi avec courage.

Après le match, Giroud a savouré son acte. « C'était une situation inattendue, mais j'ai fait de mon mieux pour aider l'équipe. C'est ce que nous devons faire en tant que joueurs d'équipe. » a-t-il déclaré.