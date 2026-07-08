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Loai Mohamed

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Vidéo : geste accidentel ou intentionnel ? Le comportement du défenseur argentin face à Salah interpelle

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
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M. Salah
C. Romero
Argentine
Égypte
É.-U.

Romeo a-t-il tenté de provoquer le capitaine égyptien après la rencontre ?

Le comportement de Christian Romero, défenseur de l’équipe d’Argentine, à l’égard de Mohamed Salah, capitaine de l’équipe d’Égypte, après le coup de sifflet final de leur match de la Coupe du monde 2026, a suscité des interrogations : le joueur de Tottenham Hotspur a-t-il cherché à provoquer l’ancienne star de Liverpool ?

Les Pharaons étaient pourtant tout près de créer l’exploit en éliminant le tenant du titre en huitièmes de finale, mardi soir.

Les Pharaons n’ont toutefois pas réussi à conserver leur avance de deux buts et ont finalement été éliminés sur le score de 2-3.

La rencontre a également été marquée par une vive polémique arbitrale, les joueurs et le staff technique égyptiens contestant plusieurs décisions de l’arbitre français François Litxer.

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Après le coup de sifflet final, Romero a célébré la victoire argentine sous les yeux de Salah, dans un geste apparemment provocateur.

De son côté, Salah est resté calme et n’a pas cédé à la provocation.

C’est d’ailleurs lui qui avait ouvert le score pour l’Argentine en Égypte, lançant la remontée des siens.

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