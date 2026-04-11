Steven Gerrard, l’ancien capitaine de Liverpool, place la star égyptienne Mohamed Salah parmi les légendes des « Reds ». Toutefois, il précise qu’il ne considère pas le « roi égyptien » comme le meilleur joueur de l’histoire du club.

Le Pharaon, qui devrait quitter Liverpool en fin de saison après neuf années passées chez les Reds, avait rejoint le club en 2017 en provenance de Rome.

Au cours de cette période, l’Égyptien a conquis deux titres de Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup et le Community Shield, ainsi que la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs.

Interrogé par le site Anfield Agenda, Gerrard a accepté un exercice précis : se taire tant qu’on ne prononce pas le nom d’une légende, à ses yeux supérieure à la star égyptienne.

Après avoir égrené plusieurs noms – Lucas Leiva, John Arne Riise, Roberto Firmino, Sami Hyypiä, Jordan Henderson, Jamie Carragher, Andrew Robertson, puis Ian Rush – Gerrard n’a pas trouvé de joueur ayant fait mieux que l’Égyptien.

Une seule exception : lorsque le nom de Kenny Dalglish est prononcé, Gérard tranche : « Dalglish reste le roi, le roi suprême, et Salah est aussi un roi. Pour moi, l’ordre est : Dalglish, puis Salah, puis Ian Rush. »