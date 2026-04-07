Vidéo : Ferdinand : Yamal, « la voix des musulmans » face au racisme

La légende du football anglais et ancienne star de Manchester United, Rio Ferdinand, s'est dit très impressionné par la force morale dont a fait preuve le jeune international espagnol Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone, en s'opposant aux pratiques racistes malgré son jeune âge.

Un soutien face aux insultes

Ferdinand a pris la défense de Yamal après que ce dernier a été victime de harcèlement raciste lors du choc au sommet entre Barcelone et l'Atlético de Madrid samedi dernier, dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

La star anglaise a également évoqué la réaction du jeune joueur face aux chants islamophobes scandés par une partie du public lors du match amical entre l'Espagne et l'Égypte la semaine dernière, alors que des cris « Qui ne saute pas est musulman » retentissaient dans les tribunes.

Une voix qui dépasse les limites des stades

Dans une vidéo publiée sur son compte officiel sur la plateforme « X », Ferdinand a affirmé que la valeur de Lamine Jamal dépassait désormais son talent footballistique.

« Ce qui m'impressionne vraiment, c'est qu'il est plus qu'un simple sportif ; il utilise aujourd'hui sa notoriété pour mettre en lumière le phénomène de l'hostilité envers les musulmans dans les stades », a-t-il déclaré.

Ferdinand a poursuivi en expliquant la portée de cette prise de position : « Nous avons affaire à un jeune homme de 18 ans qui s’exprime avec audace et clarté, sans attendre des années d’expérience pour affirmer sa position. Il a pris la décision personnelle de rejeter ces dérapages », les qualifiant de « manques de respect qui dépassent les limites de l’acceptable et relèvent du racisme, qu’il faut dénoncer aux yeux de tous ».

Éloge d’une publication historique

Ferdinand a qualifié le ton utilisé par la star du FC Barcelone dans sa réponse sur Instagram de « tout à fait parfait », en référence à la condamnation sans équivoque de ces chants par le joueur.

Lamine Yamal s'était illustré par son refus catégorique de se moquer des religions, affirmant dans son message : « Je suis musulman, et Dieu soit loué ».

Dans son message adressé au public, Yamal a précisé qu'il comprenait que ce chant visait à provoquer l'équipe adverse et non pas lui personnellement, mais il a ajouté : « En tant que musulman, je considère que ce comportement constitue un manque de respect tout à fait inacceptable. »