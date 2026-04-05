Vidéo : expulsion d'un joueur marocain en Serie A

Crimonese s'est incliné 1-2 face à ses visiteurs de Bologne lors de la 31e journée du championnat italien.

Crimonese a pris l'avantage dès la 3e minute grâce à un but de João Mário, avant de doubler la mise à la 16e minute grâce à Jonathan Ro.

Federico Bonazzola a inscrit le seul but de Crémone à la 90e+1 minute sur penalty.

Le match a été marqué par un incident regrettable, lorsque le Marocain Youssef Malh, joueur de Crémone, a agressé un joueur de Bologne sans qu'il y ait de ballon.

Après avoir consulté la vidéo, l'arbitre a brandi un carton rouge à l'encontre de Malh à la 90e+4 minute.



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Bologne compte désormais 45 points et occupe la 8e place, tandis que Crémone reste bloqué à 27 points, à la 17e place.

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