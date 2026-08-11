Le Portugais Samu Costa, nouveau milieu de terrain d'Al-Nassr, a bénéficié d'un accueil historique à son arrivée dans la capitale saoudienne, Riyad, en vue de son transfert vers le club.

Avant-hier dimanche, le club d'Al-Nassr a annoncé la signature de Samu Costa, en provenance du Real Majorque espagnol, sa première recrue de l'actuel mercato estival, et ce après la levée des restrictions financières qui lui étaient imposées.

Le milieu de terrain portugais est arrivé dans la capitale saoudienne, Riyad, hier lundi, avant de parapher son nouveau contrat avec « Al-Alami », qui court sur 4 saisons et prend fin en 2030.

Le club d'Al-Nassr a publié, via son compte officiel sur le site « X », une vidéo exceptionnelle qui a montré les coulisses de l'accueil de Samu Costa, à l'aéroport international du Roi Khaled, jusqu'à la signature des contrats, du point de vue du joueur portugais.

Cette vidéo a été enregistrée grâce aux lunettes connectées que portait le milieu de terrain portugais, depuis son arrivée dans la capitale saoudienne hier lundi.

Les supporters d'Al-Nassr comptent beaucoup sur Costa pour compenser le départ du milieu de terrain croate Marcelo Brozovic, qui a quitté Al-Nassr à l'expiration de son contrat à la fin de la saison dernière.

Il est à noter qu'Al-Nassr sera en lice pour 4 titres lors de la nouvelle saison, à savoir la Roshn League, la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, la Supercoupe d'Arabie saoudite, en plus de la Ligue des champions d'Asie Élite au niveau continental.