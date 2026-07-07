Vidéo : Enrique en larmes en Espagne… Que s’est-il passé ?

L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a laissé échapper quelques larmes lors de son passage dans sa ville natale.

Selon le site « Foot Mercato », Luis Enrique a assisté à la cérémonie d’inauguration d’un espace public portant son nom à Gijón, où il a reçu un hommage émouvant dans sa ville natale.

La plage « El Rincón Verde », qui s’étend sur plus de 6 000 mètres carrés, a été officiellement rebaptisée en l’honneur de l’actuel coach du Paris Saint-Germain.

Devant sa famille et plusieurs personnalités locales, l’entraîneur espagnol a laissé parler son émotion en évoquant ses racines et son attachement à la ville des Asturies.

Il a déclaré : « C’est ici que je serai enterré. C’est une plage unique, et j’aime me démarquer. J’adore cet endroit. Vive les Asturies, vive Gijón, vive le Sporting. Mais Gijón reste Gijón. »

Il a ajouté : « Sur cette plaque, je ne vois pas seulement mon nom, mais aussi celui de mes parents, qui ont tout quitté pour venir à Gijón. Ils ont quitté leur ville natale pour venir ici. Ils ont été, sont toujours et resteront à jamais mes modèles. Merci à ma femme Elena qui m’a soutenu. Nous allons vivre ensemble au moins trente ans. C’est vraiment difficile. »

Il a conclu, la voix brisée : « Les valeurs fondamentales et simples que mes parents m’ont inculquées, nous les transmettons à nos enfants. Cela fait trente ans que j’ai commencé cette aventure de vie avec ma femme, et nous avons fondé une merveilleuse famille avec trois enfants : Pacho, Sira et Shana. »







