Vidéo : en l'absence de la VAR, Al Jazira a-t-il été lésé face à Al Ittihad ?

Le match entre Al-Ittihad d'Arabie saoudite et Al-Jazira des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie de l'élite a été le théâtre d'une vive polémique, en raison d'une décision arbitrale qui a suscité la colère des joueurs de l'équipe recevante.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Jazira sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi au stade Mohammed ben Zayed, dans la capitale émiratie Abou Dabi, au tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Alors que l'équipe saoudienne menait par trois buts à zéro, les joueurs d'Al-Jazira ont réclamé la validation d'un but en leur faveur, estimant que le ballon avait franchi la ligne de but du gardien serbe Predrag Rajković, après que celui-ci l'eut détourné et que le ballon eut heurté le poteau.

L'arbitre a refusé d'accorder le but, ou même de revoir l'action, en l'absence de l'assistance vidéo lors des matches du tour préliminaire qualificatif pour la phase de ligue de la compétition asiatique de l'élite.

Al-Ittihad a ensuite réussi à sceller le sort de la rencontre en inscrivant un quatrième but, sans être affecté par l'unique but marqué par Al-Jazira à 10 minutes de la fin du match.

Al-Ittihad s'est qualifié pour la phase de ligue de la compétition asiatique de l'élite, devenant la cinquième équipe saoudienne à ce stade, après Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Qadisiyah.

« Al-Amid » poursuivra ainsi sa participation asiatique pour la deuxième saison consécutive, après avoir quitté la précédente édition de la Ligue des champions d'Asie de l'élite dès les quarts de finale, à la suite de sa défaite face aux Japonais de Machida Zelvia.