L'équipe de France a validé la première place de son groupe en Coupe du monde 2026 grâce à une démonstration offensive de force face à la Norvège, battue 4-1 lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

Les Bleus ont imposé leur loi dès les premières minutes, confirmant leur détermination à défendre leur couronne grâce à une performance offensive qui a rapidement ébranlé les Vikings et leur a ouvert les portes des huitièmes de finale.

La rencontre a porté la marque d’Ousmane Dembélé, auteur d’une soirée historique qui a rappelé les exploits des grands attaquants de l’histoire de la France, en l’absence de son entraîneur Didier Deschamps, en deuil suite au décès de sa mère.

Dembélé a ouvert le score dès la 7^e minute, servi par Kylian Mbappé, puis a doublé la mise (20^e) sur une nouvelle passe décisive de l’attaquant parisien. Thelonious Aasgaard a réduit l’écart pour la Norvège (21^e), bien lancé par Andres Schildrop.

Dembélé a ensuite complété son triplé à la 32e minute, servi par Aurélien Tchouaméni, tandis que Désiré Doué a inscrit le quatrième but des Bleus (90+4) après une passe de Bradley Barcola.

Premiers de leur groupe, les Bleus défieront la Suède, troisième de la poule F, tandis que la Norvège, deuxième, croisera la Côte d’Ivoire au premier tour à élimination directe.

Mi-temps : Dembélé entre dans l’histoire des Bleus

Dès l’entame, les Bleus ont mis la pression : une frappe puissante de Kylian Mbappé a heurté la barre transversale avant de sortir. Dans la surface française, les Norvégiens ont ensuite tenté leur chance, provoquant la chute d’un joueur, mais la défense tricolore a finalement repoussé le danger.

À la 7^e minute, Ousmane Dembélé a ouvert le score pour la France après une passe décisive de Kylian Mbappé, d’une frappe puissante du droit depuis l’intérieur de la surface, en direction du coin inférieur gauche (0-1).

Les Norvégiens ont répondu par une frappe puissante de Larsson, au-dessus des cages de Mike Maignan, puis Mbappé a percé côté gauche avant d’enrouler sa tentative, repoussée avec difficulté par le gardien scandinave.

À la 20^e minute, Dembélé a doublé la mise, toujours servi par Mbappé, concluant d’une frappe du gauche depuis l’extérieur de la surface, 0-2.

Dès la 21^e minute, Thelonious Aasgaard réduit l’écart pour la Norvège d’une belle frappe du droit, servi par Andres Schildrop, portant le score à 1-2.

Les Norvégiens ont maintenu leur pression offensive par une belle combinaison à gauche, mais Upamecano a coupé la transmission avant que Larsson ne puisse conclure.

À la 32^e minute, Ousmane Dembélé a signé un triplé en convertissant, d’une frappe du gauche depuis l’entrée de la surface, une passe décisive d’Aurélien Tchouaméni, battant le gardien norvégien à sa gauche et portant le score à 1-3 pour la France. La première mi-temps s’est alors conclue sur ce avantage français.

Deuxième mi-temps : Minian prive la Norvège d’un but

Dès la reprise, la Norvège obtient un penalty.

Jørgen Strand Larsen s’élance et envoie une frappe puissante du droit vers le coin inférieur droit, mais Mike Maignan repousse brillamment le ballon, privant la Norvège d’une occasion de revenir au score.

Les Bleus ont ensuite maintenu la pression : Kylian Mbappé a frôlé l’ouverture du score d’une frappe puissante depuis l’intérieur de la surface, qui a franchi la transversale du gardien norvégien.

À la 65^e minute, Didier Deschamps procède à deux changements : Mathis Chirkhi remplace Michael Olis, puis Bradley Barcola entre en jeu à la place d’Ousmane Dembélé.

Mbappé a tenté de se montrer dangereux sur les centres, en vain. Côté norvégien, Oscar a maintenu une menace constante grâce à ses dribbles et ses passes en profondeur.

Aurélien Tchouaméni a été averti pour une intervention rugueuse, tandis que la pression norvégienne se maintenait, Oscar se procurant même une nouvelle occasion repoussée in extremis par Obamékanou.

Les Bleus ont maintenu leur organisation défensive et contré les tentatives norvégiennes, malgré le dynamisme des milieux scandinaves.

Juste avant la pause, les Bleus ont lancé une contre-attaque rapide conclue par une frappe de Bradley Barcola, depuis un angle fermé, repoussée en corner.

La tension monte dans le money-time : les deux équipes se livrent, mais le score reste bloqué jusqu’à l’entrée en jeu de Désiré Doi dans le temps additionnel.

Désiré Doi a refusé de quitter la scène sans marquer les esprits : à la 90^e+4, le jeune prodige s’est élevé au-dessus de la mêlée dans la surface et a converti d’une tête imparable un centre millimétré du brillant remplaçant Bradley Barkola, qui a fini dans le coin inférieur droit.

Ce quatrième but a confirmé la supériorité des Bleus et a enterré les derniers espoirs norvégiens, concluant une soirée française de haut vol et une première place de groupe amplement méritée.