L'Ivoirien Yan Diomandé, la nouvelle recrue du Real Madrid, a dribblé son coéquipier espagnol Marc Cucurella lors de l'entraînement des Merengue ce mardi, en vue du début de la nouvelle saison.

Diomandé a rejoint les rangs du Real Madrid lors du mercato actuel, en provenance de Leipzig pour 125 millions d'euros, soit le transfert le plus cher de l'histoire du club espagnol.

De son côté, Cucurella, vainqueur de la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole, a rejoint les rangs des Merengue lors du mercato actuel, en provenance de Chelsea.

Le duo Diomandé-Cucurella sera absent du match amical du Real Madrid contre le Deportivo La Corogne demain mercredi, en raison d'un manque de préparation physique.

Le journal « As » a publié sur son compte officiel « X » une vidéo de l'entraînement du Real Madrid, dans laquelle on voit Diomandé dribbler Cucurella et inscrire un superbe but en 5 secondes seulement.

À noter que le Real Madrid entamera sa saison le samedi 22 août prochain, face à l'Espanyol lors de la première journée du championnat espagnol.



