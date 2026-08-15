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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : de Hamdallah à Benzema, En-Nesyri sur les traces des légendes d'Al-Ittihad

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Y. En-Nesyri
K. Benzema
Arabie saoudite
Maroc
France

L'attaquant marocain répond à tout le monde

Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a marché sur les traces des légendes du club, dont la dernière en date est son prédécesseur français Karim Benzema, lors du premier match de l'équipe en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad a reçu Al-Khaleej, ce samedi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, dans le cadre de la première journée de la Roshn League.

À la 43e minute de la rencontre, Youssef En-Nesyri a ouvert le score pour Al-Ittihad, après avoir transformé un centre remarquable du latéral droit Ahmed Al-Julaydan en but d'une tête.

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L'attaquant marocain se distingue par ses têtes remarquables, une qualité qui avait fait défaut à l'équipe la saison dernière sous les ordres de l'entraîneur portugais Sergio Conceição, avant de réapparaître récemment aux côtés de l'Allemand Jens Wissing.

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En-Nesyri est devenu l'auteur du but inaugural d'Al-Ittihad en Roshn League, marchant ainsi sur les traces de Benzema, actuel attaquant d'Al-Hilal, qui avait inscrit le premier but des « Tigres » la saison dernière dans la compétition.

Selon le réseau de statistiques Opta, l'attaquant marocain est devenu le quatrième joueur étranger consécutif à marquer le but inaugural d'Al-Ittihad en Roshn League, après son compatriote Abderrazak Hamdallah et l'Algérien Houssem Aouar, en plus de Benzema.

Fait curieux, c'est également Benzema qui a ouvert le compteur des buts d'Al-Hilal au cours de la saison actuelle, en inscrivant le premier but sur penalty, lors de la victoire face à Al-Faisaly sur le score de 4-2, hier vendredi, sur la pelouse du stade Kingdom Arena.

À noter que c'est l'ailier néerlandais Steven Bergwijn qui a ouvert le compteur des buts d'Al-Ittihad cette saison de manière générale, lors de la victoire 4-1 contre Al-Jazira des Émirats arabes unis, mardi dernier, dans le barrage qualificatif pour l'AFC Champions League Elite.

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