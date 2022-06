VIDEO : Dani Alves sépare Vinicius et Richarlison

Le football national est terminé pour l'été, mais le football international a continué à se développer ces dernières semaines.

La France et le reste de l'Europe participent à la Ligue des Nations, mais les géants d'Amérique du Sud ont également été très occupés.

Le Brésil a disputé deux matches amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, dans le cadre d'un camp d'entraînement en vue de la Coupe du monde au Qatar. Cette compétition a lieu exactement 20 ans après la dernière campagne victorieuse du Brésil, en 2002.

La présence espagnole est forte dans l'équipe. Le Barcelonais Dani Alves est toujours impliqué et il y a trois joueurs du Real Madrid - Eder Militao, Casemiro et Vinicius Junior. L'ancien du Paris Saint-Germain, Neymar Junior, est également présent.

The Brazilian lads have great craic. pic.twitter.com/k5Aqr0EXUs — Alan Feehely (@azulfeehely) June 7, 2022

Et plusieurs d'entre eux ont été impliqués dans un moment amusant lors d'une séance d'entraînement la semaine dernière. Richarlison, l'attaquant d'Everton, a engagé une bagarre avec Vinicius et Alves et Neymar ont dû interrompre l'incident en plaisantant. Il y a manifestement une bonne ambiance dans le camp.