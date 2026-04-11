La star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, a de nouveau marqué l’histoire du championnat saoudien Roshen en confirmant son efficacité habituelle devant le but et en prouvant qu’il demeure l’une des figures de proue de la compétition malgré son âge.

Son nouveau but, inscrit samedi soir lors de la 28^e journée face à Al-Akhdoud, confirme son poids décisif au sein de l’équipe et sa faculté à briller dans les moments clés, sous les yeux d’un public et d’une presse nombreux qui suivent chacune de ses apparitions sur les terrains saoudiens.

À la 15^e minute, il a reçu une passe décisive, s’est présenté seul face au gardien d’Al-Akhdoud et a placé le ballon dans le coin gauche avec sang-froid.

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Avec ce but, Ronaldo porte son total à 98 réalisations en 101 matchs dans le championnat Roshen, et se rapproche à deux unités du record historique du Marocain Abdelrazak Hamdallah.

Un doublé ce soir lui permettrait d’égaler le record de rapidité d’Abd el-Aziz Al-Hammadi (ex-Al-Ittihad), qui avait lui aussi atteint la centaine en 101 matchs.

Avec 24 réalisations au compteur, « El Don » pointe désormais à la troisième place du classement des buteurs, juste derrière le Mexicain Julián Quiñones (26 buts, Al-Qadisiyah) et l’Anglais Ivan Toney (27 buts, Al-Ahli Jeddah).











