Chelsea a poursuivi sa série de points perdus en Premier League, après s'être contenté d'un match nul spectaculaire face à Hull City sur le score de 2-2, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce samedi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la compétition.

Chelsea a débuté la rencontre de la manière qu'il espérait, après que Morgan Rogers a réussi à mettre le club londonien en avance rapidement, mais cet avantage n'a pas duré longtemps, et le match s'est vite transformé en une épreuve difficile pour les hôtes.

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Hull City n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour revenir dans la partie, l'Algérien Mohamed Belloumi ayant exploité de manière idéale les erreurs de la défense de Chelsea, renversant le score en inscrivant deux buts consécutifs en quelques minutes, pour placer son équipe en tête au grand désarroi des hôtes.

Les deux buts de Belloumi sont intervenus aux 28e et 34e minutes, après que la confusion s'est manifestée clairement dans l'arrière-garde de Chelsea, le joueur algérien offrant l'un de ses moments les plus marquants de la rencontre et donnant à Hull City une chance historique de repartir avec un résultat positif face à un adversaire de la trempe du club londonien.

En seconde période, Chelsea a tenté de revenir de toutes ses forces et a accentué sa pression offensive à la recherche du sauvetage des trois points, ce qui s'est partiellement concrétisé à la 66e minute, lorsque João Pedro a réussi à inscrire le but de l'égalisation après une superbe passe de Cole Palmer venue du côté gauche.

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Malgré les tentatives de Chelsea durant les minutes restantes, l'équipe n'a pas réussi à inscrire un troisième but qui lui aurait donné la victoire, se contentant d'un nouveau point dans la course au championnat, un résultat qui reflète la poursuite de ses difficultés à engranger les victoires.

Ce match nul constitue le deuxième faux pas consécutif de Chelsea en Premier League, après avoir subi la défaite lors de la journée précédente face à Arsenal sur le score de 2-1, l'équipe perdant ainsi quatre points lors de ses deux derniers matchs, après un début qui laissait entrevoir de plus grandes ambitions.

Chelsea a porté son total à 7 points pour occuper provisoirement la quatrième place, tandis que Hull City a atteint 8 points à la troisième place, poursuivant son début remarquable et quittant le stade de Chelsea avec un résultat qui confirme sa capacité à rivaliser avec les grands.

Les surprises de la rencontre ne se sont pas arrêtées au résultat, puisque la confrontation a été marquée par une statistique frappante, Hull City ayant mis fin à une longue période d'attente face à Chelsea, en obtenant un résultat positif face au club londonien en Premier League pour la première fois depuis 2010.

Alors que Chelsea cherchait à renouer avec la victoire après sa chute face à Arsenal, il s'est retrouvé de nouveau confronté à un nouveau problème, après avoir gâché son avance précoce et laissé Hull City exploiter ses erreurs, le club londonien poursuivant ainsi sa série de points perdus en ce début de saison.