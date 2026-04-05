Vidéo : Çalhanoğlu fait trembler les filets de la Roma d'un tir fulgurant

Le Turc Hakan Çalhanoğlu, milieu de terrain vedette de l'Inter Milan, a inscrit un but spectaculaire contre la Roma ce dimanche soir, au stade Giuseppe Meazza, lors de la 31e journée du championnat italien.

Çalhanoğlu a contribué à la large victoire des Nerazzurri face à la Roma (5-2) en inscrivant le deuxième but et en offrant le quatrième à son coéquipier Marcus Thuram, avant d'être remplacé à la 67e minute par Petar Susić.

Le but de la star turque est venu de très loin, puisqu'il a décoché un tir imparable que le gardien de la Roma, Mil Svelar, n'a pas pu arrêter, et le ballon a fini sa course au fond des filets.

Grâce à cette large victoire, l'Inter fait un pas de plus vers le titre de champion d'Italie après avoir porté son total à 72 points, avec 9 points d'avance sur le Milan AC qui affrontera Naples demain soir, lundi, dans le cadre de la même journée.

Çalhanoğlu a rejoint les rangs de l'Inter Milan en 2021 en provenance du rival milanais, et a disputé 208 matchs, marquant 47 buts et délivrant 36 passes décisives.

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