Vidéo : Bielsa explose de colère contre les journalistes après l'élimination face à l'Uruguay

Marcelo Bielsa, le sélectionneur de l’Uruguay, a provoqué un vif émoi en perdant son sang-froid à l’issue de l’élimination de son équipe face à l’Espagne.

Selon le quotidien espagnol Marca, le technicien, qui dissimule rarement son agacement face aux médias, a cette fois été particulièrement affecté par l’élimination de son équipe, au point de perdre son sang-froid avant même le début de l’interview sur la pelouse et de lancer un cri en direction des journalistes venus recueillir ses réactions.

Il a alors lancé aux journalistes, d’un ton impatient : « Allez… commencez maintenant ! ». Ses réponses, sèches et brèves, ont ponctué l’entretien, qu’il a conclu par un « Excusez-moi » glacé.

Son courroux ne s’est pas dissipé après son départ de la pelouse. Interrogé par DAZN sur le remplacement de Fernando Muslera, il a coupé court : « C’est lui qui a décidé de sortir. » Puis, face à une nouvelle question sur le sujet, il a claqué : « J’ai déjà répondu. »



