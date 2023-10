VIDEO : Benzema répond sur le terrain

Critiqué en France ces derniers temps, Karim Benzema a répondu sur le terrain

L'équipe d'Al-Ittihad a été tenue en échec par Al-Hazm (2-2) et n'a pu obtenir les trois points grâce à la virtuosité de Karim Benzema.

Benzema a donné l'avantage aux locaux à la 26e minute après un bon travail de N'Golo Kante, mais Mohammed Al-Thani a égalisé à la 63e minute. Le vainqueur de la Coupe du monde française a offert une passe décisive à Hassan Kadesh pour porter le score à 2-1 à neuf minutes de la fin, mais Faiz Selemani a assuré le partage des points en inscrivant un but décisif à la 86e minute. Sur le but de Benzema, le joueur de 35 ans a remonté les années pour déborder le défenseur et marquer d'une frappe des huit mètres.

Après 11 journées, Al-Ittihad est cinquième du championnat, à cinq points du leader Al-Hilal, qui a un match en retard. Il tentera de remporter son premier titre de champion depuis 2009.