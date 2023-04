VIDEO - Benzema ouvre le score contre Chelsea !

Le Real Madrid a frappé en premier lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea au Santiago Bernabéu.

L'équipe à l'extérieur a commencé la mi-temps plus fort, et elle aurait pu prendre l'avantage lorsque Joao Felix a été joué dans le but, mais une excellente défense d'Eder Militao a annulé l'occasion, et Thibaut Courtois a fait un arrêt confortable.

Cela a réveillé le Real Madrid, qui a ouvert le score après 23 minutes, et comme prévu, c'est Karim Benzema qui est à l'origine du but. Dani Carvajal a joué une magnifique passe en profondeur pour Vinicius Jr, dont la tentative a été stoppée par Kepa Arrizabalaga. Malheureusement pour Chelsea, Benzema était là pour marquer dans le but vide.

Benzema toujours là dans les grands matches

Une fois de plus, Benzema est l'homme de la situation pour le Real Madrid. Le joueur de 35 ans est en excellente forme depuis quelque temps, et le but qu'il a marqué contre Chelsea est le 26e d'une saison perturbée par les blessures. Il espère en marquer au moins un de plus lors de ce match.