Des supporters ont recréé la célébration emblématique de Jude Bellingham lors de la cérémonie du Golden Boy

De jeunes fans ont recréé la célébration emblématique de Jude Bellingham lors de la cérémonie du Golden Boy, ce qui a fait sourire la superstar du Real Madrid.

La star du Real Madrid a réagi avec émotion lorsqu'un groupe de jeunes fans a recréé sa célébration emblématique lors de la cérémonie du Golden Boy. Le joueur de 20 ans a reçu la prestigieuse récompense lundi soir pour son excellente année en club et en sélection. La célébration de Bellingham, les bras grands ouverts, est devenue une scène familière à Santiago Bernabeu cette saison, le milieu de terrain ayant inscrit 15 buts en 17 apparitions après son transfert estival du Borussia Dortmund.

Même l'attaquant du FC Barcelone Joao Felix a imité la célébration du joueur de Los Blancos, le meneur de jeu portugais ayant choisi de copier Bellingham après son but lors de la victoire contre l'Atlético de Madrid en Liga le week-end dernier. Cependant, Felix a déclaré plus tard que la célébration n'était qu'une réaction spontanée.

L'équipe de Carlo Ancelotti, qui est actuellement en tête du classement de la Liga et qui reste sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, affrontera le Real Betis samedi en Liga. Bellingham et ses coéquipiers seront de retour trois jours plus tard sur le terrain de l'Union Berlin, qui clôturera la phase de groupes de la Ligue des champions.