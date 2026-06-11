L'équipe d'Afrique du Sud a connu un départ catastrophique ce jeudi soir pour son entrée dans la Coupe du monde 2026 face au Mexique. Dès les premières minutes, une erreur défensive a immédiatement mis les Bafana Bafana sous pression.

Les « Bafana Bafana » ont concédé l'ouverture du score dès la 9^e minute : l'attaquant mexicain Julian Quionnes a exploité une grossière erreur du gardien pour expédier une frappe puissante au fond des filets, offrant aux Mexicains une avance précoce qui a immédiatement contrarié les plans des Sud-Africains.

Dès le début de la seconde période, et plus précisément au bout de cinq minutes, Les difficultés de la formation sud-africaine se sont accentuées dès la 50^e minute lorsque le défenseur Yaya Stoli a été expulsé pour une faute sur un attaquant mexicain parti en situation de face-à-face avec le gardien. L’arbitre a immédiatement brandi le carton rouge, estimant qu’il était le dernier rempart.

Cette exclusion a accentué les difficultés des « Boys », compliquant davantage leur tâche dans cette rencontre d’ouverture.

Les statistiques indiquent par ailleurs que ce carton rouge est le cinquième de l’histoire des matchs d’ouverture de la Coupe du monde, toutes éditions confondues, illustrant la tension et la pression qui caractérisent généralement ces rencontres souvent riches en événements.

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La manière dont le défenseur sud-africain a été expulsé rappelle ce qu’ont vécu les arrières du FC Barcelone la saison passée, marquée par une série d’expulsions décisives qui ont pénalisé l’équipe catalane à plusieurs reprises.

Le club catalan a ainsi écopé de cinq expulsions la saison passée (trois en Liga, deux en Ligue des champions), preuve d’une série d’erreurs individuelles ayant pesé lourd dans plusieurs rencontres décisives.







