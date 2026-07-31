L'Allemand Jens Weissing, le nouvel entraîneur d'Al-Ittihad, a énuméré les points positifs du stage à l'étranger que l'équipe a disputé dans la ville espagnole de Marbella au cours de la période écoulée.

Al-Ittihad a disputé deux matches amicaux, hier jeudi, s'inclinant lors du premier face au Real Majorque espagnol sur le score de 4-2, avant de faire match nul lors du second contre Malaga 2-2, pour ses derniers matches lors de son stage à l'étranger dans la ville espagnole de Marbella.

Weissing a déclaré, dans des propos accordés au compte officiel du club d'Al-Ittihad sur le réseau « X », après la fin des deux matches : « Nous avons clôturé les derniers jours du stage en disputant deux solides matches amicaux face à deux équipes espagnoles, deux bonnes équipes qu'il n'est pas facile d'affronter. »

Il a ajouté : « Je suis très satisfait de la performance des joueurs aujourd'hui, et aussi tout au long du stage, comme je le leur ai dit. Un grand merci à eux pour leur engagement durant les semaines écoulées. »

Il a poursuivi : « Nous avons bien débuté à Djeddah, puis nous avons vécu deux semaines et demie de moments extrêmement difficiles à Marbella, et je constate de grands progrès sur les plans physique et tactique. Je vois aussi un groupe soudé et une très bonne énergie. »

Il a nuancé : « Bien sûr, tout n'est pas parfait, et cela ne peut pas l'être à ce stade, mais comme je l'ai dit, je constate de grands progrès, une amélioration et une évolution, et c'est pour moi le plus important. »

Il a conclu : « Maintenant, nous devons nous reposer quelques jours, puis nous poursuivrons à Djeddah pour la dernière phase de préparation avant le début de la nouvelle saison. »

Al-Ittihad a entamé son stage à l'étranger en Espagne à la mi-juillet du mois en cours, et a réussi à remporter ses deux premiers matches contre les Orlando Pirates sud-africains 3-2 et Las Palmas espagnol 2-1, avant les matches contre le Real Majorque et Malaga.

Les « Tigres » regagneront la ville de Djeddah dans les prochaines heures, afin de disputer la troisième et dernière phase de préparation pour la nouvelle saison.

Le premier match officiel de l'équipe saoudienne lors de la nouvelle saison se jouera face au club émirati d'Al-Jazira, dans le tour de barrage qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie d'élite, le 11 août prochain.