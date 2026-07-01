Vidéo : après Almirón, un nouveau joueur expulsé selon la « règle Vinícius »

Piero Hincapié, défenseur de l’Équateur, a été expulsé directement en fin de match contre le Mexique (défaite 0-2) en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, pour avoir enfreint l’une des nouvelles règles appliquées par la FIFA durant la compétition.

Le défenseur d’Arsenal a été expulsé dans le temps additionnel, scellant l’élimination de l’Équateur, après un vif échange avec l’attaquant mexicain Santiago Giménez.

Au cours de cet incident, Henkapé s’est couvert la bouche en s’adressant à son adversaire, ce qui a poussé Jiménez à se diriger directement vers l’arbitre slovène Slavko Vinčić pour lui demander de revoir l’action.

Après consultation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), l’arbitre a brandi un carton rouge direct à l’encontre du défenseur équatorien, qui devient ainsi le deuxième joueur expulsé lors de la Coupe du monde 2026 pour avoir enfreint la nouvelle règle interdisant de se couvrir la bouche lors des confrontations ou des échanges verbaux sur le terrain.

Cette disposition, popularisée sous le nom de « règle Vinícius » par les médias, fait suite à l’accusation de propos racistes formulée par la star du Real Madrid à l’encontre de Gianluca Prestiani (Benfica), qui se couvrait la bouche au moment des faits.

Plus tôt dans la compétition, le Paraguayen Miguel Almirón, ex-joueur de Newcastle United, avait déjà été sanctionné de la même manière lors du match de groupe face à la Turquie après avoir masqué sa bouche en s’adressant à un adversaire.

La FIFA lui avait infligé un match de suspension, ce qui l’avait privé de la rencontre contre l’Australie avant qu’il ne revienne pour la victoire aux tirs au but face à l’Allemagne.

Pour Hincapie, cette suspension ne changera rien au parcours de l’Équateur dans la compétition, l’équipe ayant été éliminée dès les seizièmes de finale après sa défaite contre le pays hôte.