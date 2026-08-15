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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : Angelo lance l'ère Postecoglou, la magie de Félix arrache des soupirs à Ronaldo

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Saudi Pro League
A. Postecoglou
J. Felix
A. Gabriel
Arabie saoudite
Australie
Portugal
Brésil

L'international fait l'événement

Le Brésilien Angelo Gabriel a écrit la première ligne de l'ère officielle de l'Australien Ange Postecoglou avec Al-Nassr, en ouvrant le score pour « Al-Alami » lors du match face à Al-Fateh, à l'occasion de la première journée de la Roshn Saudi Pro League, avant que João Félix n'ajoute un deuxième but quelques minutes plus tard d'une manière qui a attiré tous les regards.

Le début fut offensif de la part d'Al-Nassr, qui s'est clairement imposé sur le cours de la rencontre, permettant à Angelo d'obtenir une occasion dans la zone de danger, avant qu'il ne décoche une frappe puissante et imparable qui est venue se loger dans les filets d'Al-Fateh.

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Angelo tire le premier missile de l'ère Postecoglou

Le premier but porte la signature d'Angelo à la 37e minute, après avoir parfaitement exploité un service de Salem Al-Najdi, avant d'ajuster le ballon puis de décocher une frappe en pleine lucarne qui s'est logée dans les filets, marquant le tout premier but officiel d'Al-Nassr sous la direction de Postecoglou.

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Ce but a donné à l'équipe un grand coup de fouet moral, d'autant qu'il est survenu après une période de préparation marquée par un travail clair du staff technique sur la construction d'un style offensif, permettant à l'entraîneur australien d'inaugurer son ère officielle par un but signé par l'un de ses éléments offensifs les plus en vue.

Et Al-Nassr ne s'est pas contenté de cela, puisque sa nouvelle arme, João Félix, est revenue trois minutes plus tard seulement pour doubler la mise, après une action individuelle époustouflante durant laquelle il a dribblé la défense d'Al-Fateh et est parvenu à passer plusieurs joueurs avant d'expédier le ballon avec puissance dans les filets.

Félix vole la vedette, Ronaldo applaudit

Le but de Félix n'était pas seulement un ajout au score, mais portait une touche artistique particulière, le joueur portugais ayant fait preuve d'une grande habileté dans le maniement du ballon et dans le fait de se défaire du marquage, avant de conclure l'action d'une manière puissante qui a enflammé les tribunes du match.

Les supporters d'Al-Nassr ont suivi l'action avec admiration, tandis que les caméras ont capté la réaction de Cristiano Ronaldo, le capitaine de l'équipe, qui suivait le match depuis les tribunes, transformant l'instant du but en une scène supplémentaire confirmant l'ampleur de l'attente autour de ce que Félix peut apporter à « Al-Alami ».

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Félix avait remporté le titre de meilleur joueur de la Roshn League la saison dernière, avant son transfert à Al-Nassr, ce qui rehausse le niveau des attentes concernant sa capacité à faire la différence avec l'équipe lors de la nouvelle saison, surtout qu'il possède la qualité nécessaire pour évoluer à plus d'un poste offensif.

Ainsi, le début d'Al-Nassr sous la direction de Postecoglou a été marqué par une apparition remarquable d'Angelo et de Félix ensemble, envoyant un message précoce aux concurrents : « Al-Alami » possède des armes offensives capables de faire la différence, tandis que le véritable défi reste de maintenir cet éclat tout au long de la saison et de disputer les titres avec force.

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