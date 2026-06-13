Selon le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef, la date du départ de l’Italien Simone Inzaghi de son poste d’entraîneur d’Al-Hilal est désormais connue.

Arrivé il y a environ un an, l’Italien avait brillé lors de la Coupe du monde des clubs, mais il a ensuite déçu sur la scène nationale et asiatique, ne conservant que la Coupe du Roi.

Dans son émission « Dorina Ghir », Al-Shneif a affirmé : « La direction d’Al-Hilal souhaite limoger Inzaghi, mais elle attend la décision du nouveau directeur sportif Richard Hughes.

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Le club a déjà conclu un accord avec Hughes et son staff ; ils doivent prendre leurs fonctions officiellement fin juin.

Ainsi, le départ de l’Italien pourrait être acté d’ici la fin juin si le nouveau dirigeant sportif optait pour un changement d’entraîneur.

Ces derniers mois, médias et supporters ont multiplié les appels à son départ, pointant du doigt les lacunes techniques de l’équipe.







