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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Vidéo : Al-Qadisiyah continue de balayer ses adversaires en Roshan League

Al Quadisiya vs Al Ittifaq
Al Quadisiya
Al Ittifaq
Saudi Pro League
J. Quinones
M. Retegui
Arabie saoudite
Mexique
Italie

L'équipe orientale poursuit son étincelante forme

L'équipe d'Al-Qadisiyah, dirigée par son entraîneur irlandais Brendan Rodgers, a continué de proposer des prestations spectaculaires et des contres redoutables, après avoir inscrit un superbe doublé dans les filets d'Al-Ettifaq, ce vendredi soir, dans le cadre de la 7e journée de la Roshn Saudi League.

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Al-Qadisiyah a inscrit un doublé en l'espace de 3 minutes seulement. Le premier but est venu du Mexicain Julian Quiñones, meilleur buteur du championnat la saison dernière, après avoir reçu une superbe passe de Mohamed Abou Al-Shamat qu'il a envoyée au fond des filets à la 13e minute.

Moins de 3 minutes plus tard, l'Italien Mateo Retegui a inscrit le second but à la suite d'un contre dévastateur mené par Bonsu Baah, qui a servi son coéquipier à l'intérieur de la surface, pour inscrire le second but.

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Le plus surprenant dans tout cela, c'est que Mohamed Abou Al-Shamat, bien qu'il évolue au poste d'arrière droit, a déjà atteint 6 contributions en 7 matchs, avec 3 buts marqués et autant de passes décisives.

Quant à Quiñones, il en est à sa quatrième contribution avec 3 buts et une passe décisive, tandis que le total de Retegui grimpe à 6 contributions en 8 matchs toutes compétitions confondues, avec 6 buts marqués et aucune passe décisive.

La saison en cours est marquée par une lutte acharnée d'Al-Qadisiyah pour le titre de champion, l'équipe étant en tête du classement de la Roshn Saudi League avec 15 points, à égalité avec Al-Hilal et Al-Nassr.

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