L'équipe d'Al-Qadisiyah, dirigée par son entraîneur irlandais Brendan Rodgers, a continué de proposer des prestations spectaculaires et des contres redoutables, après avoir inscrit un superbe doublé dans les filets d'Al-Ettifaq, ce vendredi soir, dans le cadre de la 7e journée de la Roshn Saudi League.

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Al-Qadisiyah a inscrit un doublé en l'espace de 3 minutes seulement. Le premier but est venu du Mexicain Julian Quiñones, meilleur buteur du championnat la saison dernière, après avoir reçu une superbe passe de Mohamed Abou Al-Shamat qu'il a envoyée au fond des filets à la 13e minute.

Moins de 3 minutes plus tard, l'Italien Mateo Retegui a inscrit le second but à la suite d'un contre dévastateur mené par Bonsu Baah, qui a servi son coéquipier à l'intérieur de la surface, pour inscrire le second but.

Le plus surprenant dans tout cela, c'est que Mohamed Abou Al-Shamat, bien qu'il évolue au poste d'arrière droit, a déjà atteint 6 contributions en 7 matchs, avec 3 buts marqués et autant de passes décisives.

Quant à Quiñones, il en est à sa quatrième contribution avec 3 buts et une passe décisive, tandis que le total de Retegui grimpe à 6 contributions en 8 matchs toutes compétitions confondues, avec 6 buts marqués et aucune passe décisive.

La saison en cours est marquée par une lutte acharnée d'Al-Qadisiyah pour le titre de champion, l'équipe étant en tête du classement de la Roshn Saudi League avec 15 points, à égalité avec Al-Hilal et Al-Nassr.