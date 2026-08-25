Al-Ettifaq a aggravé les difficultés d'Al-Nassr en ajoutant un deuxième but dans le temps additionnel de la première mi-temps, lors de la rencontre qui oppose les deux équipes, mardi, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League.

Le but a été inscrit par Álvaro Medrán à la 45e+3 minute, après qu'Al-Ettifaq a profité de la confusion qui a frappé les rangs d'Al-Nassr à la suite de l'expulsion de son gardien titulaire Bento, contraignant l'équipe à faire appel à son jeune gardien Abderrahman Al-Otaibi.

Al-Otaibi, peu expérimenté, est devenu une cible évidente pour les tentatives d'Al-Ettifaq, qui a commencé à tirer de différentes distances et sous divers angles, profitant de l'expulsion du gardien titulaire et de l'incapacité de son remplaçant à gérer avec assurance la pression des hôtes.

Medrán a envoyé un ballon en direction des buts d'Al-Nassr dans les derniers instants de la première mi-temps, pour trouver le fond des filets et doubler l'avance d'Al-Ettifaq, sous les regards désespérés des joueurs d'Al-Nassr et de leurs supporters.

Al-Ettifaq avait ouvert le score à la 31e minute par l'intermédiaire de sa vedette slovaque Duda, après avoir profité du relâchement des joueurs d'Al-Nassr dans le pressing sur lui, en décochant une frappe qui a semblé faible, mais qui est passée entre les mains du gardien Al-Otaibi pour se transformer en but.

La tâche d'Al-Nassr s'était compliquée dès la 12e minute, à la suite de l'expulsion de Bento par un carton rouge direct, après avoir fauché Moussa Dembélé en dehors de la surface de réparation.

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