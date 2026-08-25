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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

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Vidéo : Al-Nassr sans gardien ? Al-Ettifaq aggrave les difficultés du club

Al Ittifaq vs Al Nasr FC
Al Ittifaq
Al Nasr FC
Saudi Pro League
B. Krepski
A. Medran
Arabie saoudite
Brésil
Espagne

Grosse crise pour l'entraîneur des Jaunes

Al-Ettifaq a aggravé les difficultés d'Al-Nassr en ajoutant un deuxième but dans le temps additionnel de la première mi-temps, lors de la rencontre qui oppose les deux équipes, mardi, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League.

Le but a été inscrit par Álvaro Medrán à la 45e+3 minute, après qu'Al-Ettifaq a profité de la confusion qui a frappé les rangs d'Al-Nassr à la suite de l'expulsion de son gardien titulaire Bento, contraignant l'équipe à faire appel à son jeune gardien Abderrahman Al-Otaibi.

Al-Otaibi, peu expérimenté, est devenu une cible évidente pour les tentatives d'Al-Ettifaq, qui a commencé à tirer de différentes distances et sous divers angles, profitant de l'expulsion du gardien titulaire et de l'incapacité de son remplaçant à gérer avec assurance la pression des hôtes.

Medrán a envoyé un ballon en direction des buts d'Al-Nassr dans les derniers instants de la première mi-temps, pour trouver le fond des filets et doubler l'avance d'Al-Ettifaq, sous les regards désespérés des joueurs d'Al-Nassr et de leurs supporters.

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Al-Ettifaq avait ouvert le score à la 31e minute par l'intermédiaire de sa vedette slovaque Duda, après avoir profité du relâchement des joueurs d'Al-Nassr dans le pressing sur lui, en décochant une frappe qui a semblé faible, mais qui est passée entre les mains du gardien Al-Otaibi pour se transformer en but.

La tâche d'Al-Nassr s'était compliquée dès la 12e minute, à la suite de l'expulsion de Bento par un carton rouge direct, après avoir fauché Moussa Dembélé en dehors de la surface de réparation.

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