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Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport
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Vidéo : Al-Maliki tire à boulets rouges sur Denis : pourquoi ne me convoques-tu pas en sélection ?

Al Fath vs Al Diriyah
Al Fath
Al Diriyah
Saudi Pro League
A. Al Malki
G. Donis
Arabie saoudite
Arabie saoudite
Grèce

La star d'Al-Diriyah explose

Abdulelah Al-Malki, milieu de terrain d'Al-Diriyah et ancienne star d'Al-Hilal, a exprimé sa vive colère à l'encontre du Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, en raison de sa non-convocation pour représenter les Verts.

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L'Arabie saoudite doit accueillir la Coupe du Golfe arabe du 23 septembre au 6 octobre prochain, mais jusqu'à présent, Donis n'a pas encore dévoilé la liste de la sélection participant à la compétition.

Il semble toutefois qu'Al-Malki ait appris la décision de ne pas être convoqué avec les Verts, ce qui a déclenché sa colère, d'autant plus qu'il faisait partie des piliers de la sélection saoudienne ces dernières années, et plus précisément durant son passage à Al-Hilal, bien qu'il n'ait pas joué de manière régulière.

Al-Malki a déclaré, dans des propos relayés notamment par l'émission « Rotana Sport avec Walid » : « Jusqu'à présent, je ne connais pas la raison de ma non-convocation en sélection saoudienne. Est-ce une raison technique ou personnelle ? »

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Il a ajouté : « Si c'est technique, c'est étrange, car le sélectionneur de l'Arabie saoudite voulait me recruter lorsqu'il était l'entraîneur du club d'Al-Khaleej, mais je n'avais pas accepté à l'époque. »

Il a poursuivi : « J'ai disputé environ 75 % des matchs de mon équipe jusqu'à présent, ce qui est un bon taux pour un joueur saoudien, compte tenu de l'élévation du niveau et de la présence des étrangers. »

Et de conclure : « Je pense que la raison de ma non-convocation tient à des motifs personnels, et je ne sais rien d'autre. J'aurais aimé être présent avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du Golfe. »

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