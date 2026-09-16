Vidéo : Al-Hariri : Ronaldo n'a rien apporté et doit être expulsé d'Al-Nassr

Fahad Al-Hurifi, ancienne légende d'Al-Nassr, a ouvert le feu sur la star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, après la lourde défaite face à Al-Ain, club émirati, sur le score de quatre buts à zéro, lors du match qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

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Al-Hurifi a rejoint la vague de critiques qui a visé Ronaldo à la suite de la chute face à Al-Ain, estimant que le maintien du joueur portugais avec Al-Nassr n'apporte plus les bénéfices attendus au club, que ce soit sur le plan technique ou du point de vue des résultats et des titres, réclamant à la direction une décision ferme concernant son avenir.

Al-Hurifi a déclaré dans des propos tenus dans l'émission « Dorina Ghair » : « Ronaldo n'a rien apporté à Al-Nassr, sa présence ne représente aucun intérêt pour le club et il faut le renvoyer dès maintenant », critiquant le fait de continuer à s'appuyer sur le capitaine de l'équipe malgré son âge avancé et son incapacité, selon lui, à apporter la plus-value attendue.

La légende d'Al-Nassr a ajouté : « Ronaldo n'a pas apporté de grands titres à Al-Nassr, et même sur le plan marketing, le club n'en a pas tiré profit. Pourquoi la direction attend-elle avec lui ? C'est un joueur d'un âge avancé qui ne m'apporte pas la plus-value requise, et en même temps il perçoit des sommes colossales sans aucun bénéfice. »

Al-Hurifi a souligné que le maintien de Ronaldo, selon sa vision, ne sert pas les objectifs d'Al-Nassr, estimant que le joueur se concentre désormais davantage sur la réalisation de son exploit individuel consistant à atteindre les 1 000 buts, plutôt que d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs collectifs et à remporter des titres.

La légende d'Al-Nassr a poursuivi ses propos en affirmant que le club est plus grand que n'importe quel joueur, citant ce qui s'est passé avec le Français Karim Benzema à Al-Hilal, en déclarant : « Al-Nassr est plus grand que Ronaldo, et nous avons vu ce qu'a fait Al-Hilal avec Benzema : il a décidé de s'en séparer lorsqu'il a estimé que le joueur ne représentait pas l'intérêt attendu, et nous devons traiter le joueur portugais de la même manière. »

Les déclarations d'Al-Hurifi interviennent à la suite de l'un des matchs les plus difficiles d'Al-Nassr cette saison, après la défaite face à Al-Ain sur le score de quatre buts à zéro, faisant croître la pression sur Ronaldo et le staff technique dirigé par Ange Postecoglou, dans un contexte de vive polémique autour de l'avenir du capitaine de l'équipe et de son rôle lors de la prochaine étape.

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