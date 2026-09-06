La défaite d'Al-Nassr face à Al-Ittihad a suscité de nombreuses réactions, mais la surprise est venue cette fois de l'une des plus grandes anciennes stars du club, après qu'elle a renouvelé son pronostic concernant l'identité du champion de la Roshn Saudi League, malgré le fait que seulement cinq journées de la compétition se soient écoulées.

Fahd Al-Hurayfi, ancienne star d'Al-Nassr, a maintenu sa nomination d'Al-Hilal pour remporter le titre du championnat saoudien cette saison, affirmant que le faux pas de son équipe face à Al-Ittihad n'a pas changé la conviction qu'il avait annoncée avant le début de la saison.

Al-Nassr s'est incliné face à Al-Ittihad sur le score de 2-1, lors du Clasico qui a réuni les deux équipes samedi soir dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

Dans des déclarations télévisées, à travers l'émission « Dawrina Ghair », Al-Hurayfi a affirmé qu'il ne reviendrait pas sur son pronostic.

Il a déclaré : « Je l'ai dit dès la fin de la saison dernière, et au début de la saison actuelle je l'ai tranché : Al-Hilal est le champion du championnat pour l'année en cours. Ceux qui me connaissent savent que je ne change pas mes propos, et bien sûr nous en sommes encore aux débuts de la compétition, mais les choses paraissent claires. »

Al-Hurayfi a affirmé que son avis n'était pas lié au résultat du match contre Al-Ittihad, soulignant que les fluctuations du niveau d'Al-Nassr en fin de saison dernière, qui ont offert à Al-Hilal l'occasion de revenir dans la course, sont à l'origine de ce pronostic.

Al-Hilal a été le plus grand bénéficiaire du résultat du Clasico, après avoir poursuivi son départ idéal et pris seul la tête du classement avec 15 points, signant cinq victoires consécutives, avec trois points d'avance sur Al-Nassr.

Al-Hilal a affiché un visage offensif puissant lors des dernières journées, après avoir battu Al-Ahli sur un score net de trois buts à zéro lors de la quatrième journée, avant de poursuivre ses résultats remarquables en s'imposant face à Al-Khaleej sur le score de 5-1, puis en dominant Al-Shabab 2-0 lors de la cinquième journée, préservant ainsi son parcours parfait.

Le début d'Al-Nassr n'avait pas été mauvais, puisqu'il avait signé quatre victoires consécutives avant de concéder sa première défaite face à Al-Ittihad, mais le faux pas dans le Clasico a offert à Al-Hilal l'occasion de creuser l'écart à un stade précoce de la course à la compétition, le total d'Al-Nassr restant figé à 12 points, à la deuxième place.

De son côté, Al-Ittihad a porté son total à 11 points, à la quatrième place, après avoir conservé un parcours vierge de toute défaite.

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