Mohammed Al-Deayea, légende d'Al-Hilal, a créé la surprise concernant le Marocain Yassine Bounou, gardien de but de l'équipe, avant le match face à Al-Taawoun, prévu demain samedi, dans le cadre de la septième journée du championnat saoudien de Roshn Saudi League.

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Bounou devrait être absent du match face à Al-Taawoun en raison de la blessure qu'il a contractée avant le match contre Neom lors de la journée passée, que « Al-Zaïm » a perdu sur le score de 0-2.

À ce sujet, Al-Deayea a déclaré dans des propos tenus sur l'émission « Doreena Ghair » : « Al-Hilal ne sera pas affecté par l'absence de Bounou face à Al-Taawoun, car nous disposons de Mohammed Al-Owais, gardien de but de la sélection saoudienne. »

Il a ajouté : « Al-Owais possède de grandes qualités. Il est vrai que je l'ai critiqué lors du dernier match, mais il reste un grand gardien et il nous apportera une grande force au cours de la période à venir. »

Il a conclu : « Al-Hilal n'est affecté par l'absence de personne dans les buts, et j'espère que nous décrocherons la victoire face à Al-Taawoun. »