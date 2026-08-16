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Vidéo : Al-Cheniff : « Al-Ittihad est une équipe perdue et techniquement inexistante »

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Qu'a déclaré le célèbre journaliste ?

Le célèbre journaliste Khaled Al-Chenaif a tenu des propos incendiaires dans lesquels il a attaqué l'équipe et la direction du club d'Al-Ittihad, après le nul choc concédé face à Al-Khaleej, sur le score d'un but partout, lors de la première journée de la Roshn Saudi League.

Al-Chenaif a déclaré dans son émission « Dourina Ghair » : « Al-Ittihad n'a pas changé par rapport à la saison dernière, une prestation catastrophique lors de la première journée. C'est une équipe perdue, techniquement inexistante, qui n'apporte rien de nouveau. »

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Il a ajouté : « La direction est catastrophique, les recrues sont inexistantes, sans oublier le manque d'adaptation du groupe entre ses membres. Et je ne sais pas jusqu'à quand cette situation va durer. »

Il a poursuivi : « Si j'étais un supporter d'Al-Ittihad, je n'assisterais pas aux matches, car il n'y a aucun indice d'une amélioration de la situation. Que Dieu vienne en aide aux supporters. »

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Il a conclu : « Comment cette équipe est-elle passée du statut de prétendant au titre à celui d'un ensemble de noms sans identité ? Il faut qu'il y ait des mouvements pour sauver le club. »

Al-Ittihad traverse l'une de ses pires périodes depuis la saison dernière, en raison de troubles administratifs, du départ de stars, de mauvais niveaux techniques et d'autres difficultés.

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