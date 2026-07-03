Mohamed Abou Trika, légende du football égyptien, a salué l’exploit historique des Pharaons après leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux dépens de l’Australie aux tirs au but (4-2), à l’issue d’un match nul (1-1) après le temps réglementaire et les prolongations.

Présent en plateau sur « beIN Sports », l’ancien meneur de jeu a déclaré : « Merci au capitaine Hossam et aux joueurs… Ce sont des hommes », avant de saluer la performance de Mohamed Salah : « Quel penalty, Salah ! (après l’avoir tiré à la Panenka)… C’est un très grand joueur. »

Il a ajouté : « L’Égypte a fait honneur aux pays arabes et à l’Afrique… Les grands restent grands, et j’ai donné raison à tous ceux qui ont misé sur les Pharaons », avant de lancer sa célèbre phrase : « Apportez-nous Messi ».

Le « magicien égyptien » a conclu : « L’Égypte affrontera Messi en huitièmes de finale pour un match qui entrera dans l’histoire », en référence à la confrontation attendue contre l’Argentine.

Rappelons que l’Égypte atteint pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale de la Coupe du monde et qu’elle défiera le vainqueur du match entre l’Argentine et le Cap-Vert.