Arsenal n'a eu besoin que de 23 secondes pour inscrire son premier but face à Manchester City, ce dimanche, lors du match du Community Shield, en ouverture de la saison anglaise.

Arsenal a entamé la rencontre avec force, et l'Italien Riccardo Calafiori a réussi à marquer le but des Gunners à la 23e seconde, après avoir reçu une superbe passe de son coéquipier Myles Lewis-Skelly.

Le réseau de statistiques « Opta » a commenté ce but en ces termes : « Le but de Riccardo Calafiori pour Arsenal après 23 secondes est le premier but inscrit dans la première minute d'un match du Community Shield depuis le but de Bobby Owen pour Manchester City contre West Bromwich Albion en 1968. »

Arsenal dispute ce match en tant que tenant du titre de Premier League, tandis que Manchester City a remporté le titre de la Coupe d'Angleterre.

Il convient de noter que Manchester City dispute son premier match officiel sous la direction de son nouvel entraîneur Enzo Maresca.











