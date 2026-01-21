Victoria Beckham "complètement brisée" par son fils Brooklyn

La famille est en pleine tourmente depuis que Brooklyn a publié une déclaration sur Instagram accusant ses parents d'avoir tenté de saboter sa relation. Son père, Sir David Beckham, a déclaré que « les enfants ont le droit de faire des erreurs » lors de sa première interview depuis la sortie de Brooklyn.

Tout a commencé lundi lorsque Brooklyn a accusé ses parents, David et Victoria, de « tenter sans cesse de ruiner » sa relation avec son épouse Peltz, affirmant également que Victoria avait eu un comportement « très inapproprié » avec lui lors de leur mariage et qu'il ne s'était « jamais senti aussi mal à l'aise et humilié de toute sa vie ». Brooklyn a déclaré ne pas souhaiter de réconciliation avec sa famille après avoir énuméré ses griefs.

David a depuis répondu dans une interview à CNBC, de manière indirecte.

Il a déclaré : « J'ai toujours parlé des réseaux sociaux et de leur pouvoir… pour le meilleur et pour le pire. Ce à quoi les enfants ont accès aujourd'hui peut être dangereux. Mais d'après mon expérience personnelle, et notamment avec mes enfants, il faut les utiliser à bon escient. J'ai pu mettre ma notoriété au service de ma communauté et de l'UNICEF. Cela a été un outil formidable pour sensibiliser le public à la situation des enfants dans le monde. J'ai essayé de faire de même avec mes enfants, de les éduquer. Ils font des erreurs, mais c'est normal pour un enfant. C'est comme ça qu'il apprend. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants : il faut parfois les laisser faire leurs propres erreurs. »

Dans sa déclaration, Brooklyn a explicitement dénoncé le comportement de Victoria. L'aîné a écrit : « Ma mère a gâché ma première danse avec ma femme, prévue des semaines à l'avance sur une chanson d'amour romantique.

Devant nos 500 invités, Marc Anthony m'a appelé sur scène, où devait se dérouler ma danse romantique avec ma femme. Mais c'est ma mère qui attendait pour danser avec moi.

Elle a dansé de façon très inappropriée devant tout le monde. Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise et humilié de toute ma vie.»

Une source proche du couple a confié au Sun : « Brooklyn était extrêmement gêné et sa femme furieuse et humiliée d'avoir été éclipsée.

Elle a exprimé son mécontentement très clairement ce jour-là. Cela a gâché toute la soirée.

Il n'y avait absolument aucune méchanceté de sa part ; bien au contraire. Elle est complètement anéantie. »