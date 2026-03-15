Victor Osimhen, le prix exagéré

Les performances exceptionnelles d'Osimhen avec Galatasaray, tant en Süper Lig qu'en Ligue des Champions, ont suscité de nombreuses rumeurs de transfert concernant l'attaquant de 27 ans.





Malgré un prix de 100 millions d'euros fixé par son club, le FC Barcelone envisage de consacrer l'intégralité de son budget estival à ce buteur prolifique.





Osimhen, pressenti comme le successeur de Lewandowski au Barça.





Le Barça aborde l'été à la recherche d'un nouvel attaquant. Robert Lewandowski devrait quitter le club à la fin de son contrat, l'attaquant polonais étant pressenti pour rejoindre la MLS.





L'équipe de Hansi Flick aura fort à faire pour trouver un attaquant capable de remplacer les 115 buts inscrits par le joueur de 37 ans sur les 181 buts qu'il a marqués sous le maillot blaugrana. Mais avec Osimhen, le club catalan pense avoir trouvé un candidat capable d'avoir un impact similaire.





Selon Fichajes, le Nigérian aurait « conquis » le FC Barcelone, qui affirme qu'il est désormais la priorité pour le poste.





Le hic ? Galatasaray réclamerait 100 millions d'euros pour Osimhen.





Ces dernières saisons, le FC Barcelone s'est montré généralement réticent à réaliser de tels transferts en raison des restrictions du fair-play financier (FPF). D'ailleurs, son plus gros transfert des cinq dernières années reste celui de Raphinha, pour un montant de 58 millions d'euros.