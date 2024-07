Victor Osimhen en colère, ça va très loin

Le clan Victor Osimhen n’est pas content de la situation que traverse le Nigérian à Naples cet été.

Meilleur buteur de la Serie A à l’issue de la saison 2022-2023, Victor Osimhen est désormais un indésirable à Naples. Les Gli Azzurri ne veulent plus de l’ancien de Lille. Mais le président Aurélien De Laurentiis se montre trop exigeant en ce qui concerne le prix du Nigérian.

Victor Osimhen ne sait pas encore où jouer

Pour libérer l’avant-centre des Super Eagles, Naples demande au moins la clause libératoire du joueur qui tourne autour des 120 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain est intéressé par le profil de Victor Osimhen et se sent prêt à le faire revenir en Ligue 1. Le club francilien aurait même conclu un accord avec l’attaquant même si le PSG pense garder Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani.

Getty Images

Mais les champions de France ne veulent pas s’aligner sur la somme jugée exorbitante demandée par les Napolitains pour céder le Nigérian. Si le joueur est d’accord pour rejoindre le PSG, il n’écarte pas idée de jouer en Premier League. D’ailleurs, Arsenal et Chelsea ont récemment montré leur intérêt pour le joueur de 25 ans. Les Blues n’entendent pas payer le montant demandé par le club italien. Le salaire du joueur serait un autre problème.

L’agent de Victor Osimhen en colère

Mais ces dernières heures, des informations ont fuité faisant état de ce que l’attaquant nigérian pourrait aller en prêt cet été. Naples ayant déjà trouvé son remplaçant, qui n’est autre que Romelu Lukaku, qui devrait signer chez les Gli Azzurri cet été. Mais l’agent du joueur, n’appréciant pas la nouvelle concernant le départ de son client en prêt, monte au créneau et déplore une fausse information.

« J’ai entendu parler d’échanges fantastiques avec Victor… comme s’il s’agissait d’un colis à livrer rapidement ! Ce forfait est le meilleur buteur du troisième Scudetto de l'histoire de Naples. Un peu de respect et arrêtez les fausses informations ! », a déclaré Roberto Calenda dans des propos relayés par le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, ce mardi.