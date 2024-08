Victime d’un piratage, Kylian Mbappé annonce un gros transfert

Nouvel attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé vient d’annoncer un gros transfert après que son compte est piraté.

Venu gratuitement au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq ans, notamment jusqu’en juin 2029 avec la Maison Blanche. Mais dans la nuit du mercredi 28 à jeudi 29 août 2024, le capitaine de l’Equipe de France a annoncé un gros transfert sur son compte X (anciennement Twitter), qui aurait été piraté.

Mbappé annonce son transfert à Manchester United

Dans la nuit du mercredi 28 à jeudi 29 août 2024, le compte X de Kylian Mbappé a publié plusieurs posts sur les réseaux sociaux. Le compte de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ayant été piraté, le hacker a publié des messages faisant la publicité de la cryptomonnaie, évoquant la situation au Moyen-Orient ou encore annonçant un transfert à Manchester United.

« Je soutiens le bitcoin et je pense que vous devriez le faire aussi », a-t-on pu lire sur le compte de l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Ledit post a été vu plus de 300.000 fois en quelques minutes seulement, avant d'être supprimé, comme les autres. « Je vais à Manchester United », indique un autre post, plaidant pour un transfert gratuit en 2029.

Mbappé dézingue Lionel Messi

Kylian Mbappé, rappelle-t-on, ce n’est pas la première fois qu’il est victime du piratage de son compte. En avril puis en décembre 2019, le compte Twitter du capitaine des Bleus avait déjà fait l'objet de deux cyberattaques et des messages qui ne font pas partie des habitudes du Bondynois avaient été publiés avant d’être supprimées plus tard.

« Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de l'histoire du football, ce nain n'est pas le Goat », était-il également écrit au sujet de Lionel Messi. D'autres messages ont eu une visée plus politique et faisaient état de la situation au Proche-Orient entre Israël et la Palestine, avant d'être à supprimés.