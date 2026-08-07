Vice-président d'Al-Nassr : les difficultés seront bientôt résolues, et ensemble nous vaincrons

Khaled Al-Malik, vice-président du club d'Al-Nassr, a adressé un message aux supporters de l'équipe afin de les rassurer avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, dans un contexte de crises difficiles que traverse le club.

Al-Nassr n'a réussi à recruter aucun joueur durant le mercato estival actuel, malgré son accord avec le Portugais Samu Costa, milieu de terrain du Real Majorque, en raison des restrictions financières imposées au club saoudien.

Al-Malik a écrit sur son compte personnel sur le réseau « X » : « Chers supporters, les difficultés seront bientôt résolues, si Dieu le veut. »

Il a ajouté : « Mais quelles que soient les pressions et les rumeurs, notre concentration reste à sa juste place. Votre club se prépare pour son premier match officiel dans moins d'une semaine, et c'est ce qui mérite toute notre énergie et toute notre attention. »

Al-Nassr entamera son parcours en Roshn League le samedi 15 août en cours, lorsqu'il affrontera Al-Fateh lors de la première journée de la compétition.

Al-Malik a conclu : « Nous vous invitons tous à soutenir l'équipe par votre présence, votre appui et votre soutien, comme vous nous y avez toujours habitués, dans les bons comme dans les mauvais moments. Ensemble nous avançons, et ensemble nous vaincrons, si Dieu le veut. »

Al-Nassr cherche à conserver le titre du championnat saoudien qu'il a remporté la saison dernière après une absence de 7 ans, ainsi qu'à être sacré champion de la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de son histoire.