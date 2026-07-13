Verweij livre un avis tranché sur Van Persie ; Driessen contre-attaque : « Absolument pas ! »

Mike Verweij estime que le Feyenoord aurait intérêt à prêter Shaqueel van Persie, comme il l’a déclaré dans la rubrique « Kick-off » du journal De Telegraaf. Valentijn Driessen n’est manifestement pas de cet avis et se montre très impressionné par l’attaquant de dix-neuf ans.

« On voit tout de suite qu’il sait vraiment très bien jouer au foot », déclare Driessen à propos de Van Persie. « C’est vraiment incroyable. Pendant le temps où il a joué (contre le Club de Bruges, 3-1), il a surclassé tout le monde. Mais il est encore un peu léger, jeune et il revient tout juste d’une blessure. »

Le natif de Westland rappelle que l’attaquant avait déjà brillé avant sa blessure, notamment face au FCSB roumain (défaite 4-3), puis il évoque son retourné acrobatique et sa talonnade contre le Sparta (défaite 3-4). « Il a déjà marqué de plus beaux buts que nombre d’avant-postes de haut niveau au cours de toute leur carrière », assure Driessen.

Mike Verweij anticipe toutefois de vives tensions depuis le licenciement de Robin van Persie par le directeur technique Dévy Rigaux. « Le public l’a accueilli à bras ouverts, c’était fantastique et c’est ainsi que cela doit se passer. Mais je pense que cela finira par créer des frictions et que Shaqueel ressentira la douleur du départ de son père. »

Le présentateur Pim Sedee suggère une autre possibilité : « Ou alors, c’est justement un soulagement d’en être débarrassé. » Verweij estime qu’il serait bon pour le Feyenoord de prêter Van Persie pour un an. « Absolument pas, je vous le dis. Non, voyons ! », réagit Driessen avec fermeté. « Il devrait aller au FC Dordrecht ou quelque chose comme ça ? »

L’observateur de l’Ajax propose alors le FC Utrecht. Driessen n’y voit toutefois aucun intérêt. « Il n’y aura pas l’occasion de jouer là-bas, car il n’est pas un joueur pour Utrecht. Ce garçon doit simplement passer une année au Feyenoord et disputer ses matchs. »

« Il pourrait même s’épanouir au point que Giovanni van Bronckhorst ne puisse plus l’ignorer », poursuit le responsable de la rubrique football du journal De Telegraaf. « Ce garçon doit rester, il ne doit surtout pas partir. Il faut le garder sous notre aile et, à mon avis, il ne veut pas du tout partir », déclare Driessen, convaincu que l’attaquant aura du temps de jeu à Rotterdam-Sud.

Driessen maintient que Feyenoord doit conserver Van Persie, tandis que Verweij estime qu’il aurait tout à gagner à jouer régulièrement ailleurs.