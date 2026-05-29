Verweij dévoile les dernières informations concernant l’Ajax et le futur entraîneur pressenti

Aucun accord n’a encore été trouvé entre l’Ajax et Míchel, le technicien pressenti pour devenir le prochain entraîneur principal. C’est ce qu’a affirmé vendredi Mike Verweij, spécialiste du club, dans le podcast Kick-Off du De Telegraaf. Un accord verbal avait pourtant été annoncé avec le coach originaire de Gérone.

Selon le journaliste, les deux parties devraient entamer des discussions dans les prochains jours. « Aujourd’hui et demain, des pourparlers auront bien lieu avec lui et son entourage. Les chiffres seront précisés et nous verrons s’ils parviennent à s’accorder sur le salaire. »

« Non pas trois chefs, mais trois assistants, je pense », poursuit l’observateur de l’Ajax dans son analyse de la recherche d’un nouvel entraîneur. « En effet, Míchel n’est pas le seul à être parti, ses assistants aussi. Ce sera donc sans doute l’une des conditions pour venir à Amsterdam. »

Verweij ne sait toutefois pas encore si le directeur technique Jordi Cruijff et le conseil de surveillance valideront l’arrivée de son staff. « En Espagne, on écrit depuis des mois que c’est réglé. Ce n’est pas le cas. Mais l’intention a bien été exprimée : après cette saison, nous allons discuter ensemble. Et il y a une réelle volonté de s’associer. »

Le spécialiste du club ajoute : « En fait, c’est ce qu’ils souhaitent tous les deux ardemment. Mais il faut encore trouver un accord. On a déjà vu des choses plus folles. Ça peut aller très vite et je pense bien que Míchel deviendra le nouvel entraîneur de l’Ajax. »

La semaine passée, Míchel a été relégué en Liga avec Gérone, deux ans après avoir qualifié le club pour la Ligue des champions. À 50 ans, il pourrait désormais s’engager dans l’Eredivisie, une compétition souvent comparée à une loterie.

Si un accord est trouvé, Míchel succédera à Óscar García. Auparavant, John Heitinga et Fred Grim avaient dirigé l’équipe, cinquième du classement la saison passée.