L'international espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, a poursuivi son extraordinaire éclat offensif lors des derniers matchs, au moment où s'intensifie la course au Ballon d'Or, qu'il vise avec assurance sans jamais implorer de l'obtenir, mais en le réclamant : « Je le mérite », a-t-il déclaré dans l'émission « Universo Valdano ».

Yamal est devenu le premier joueur des rangs du club catalan à inscrire trois doublés consécutifs en matchs de Liga face au Rayo Vallecano, à Valence et à Levante, devenant ainsi le premier à réaliser cet exploit après Lionel Messi en avril 2017 et Robert Lewandowski en octobre 2024.

Le jeune prodige a ajouté à ce bilan un but sur coup franc direct contre Feyenoord, portant son total à sept buts en quatre matchs, une moyenne quasi inédite pour le porteur du numéro 10, qui semble déterminé à prouver qu'il ne se contente pas de désorganiser les défenses, de créer du jeu et de délivrer des passes décisives, mais qu'il est aussi capable d'afficher des statistiques offensives spectaculaires.

Selon le journal espagnol « AS », un rapide coup d'œil au bilan offensif du joueur confirme la forte progression de sa capacité à marquer, puisqu'il s'était contenté l'an dernier d'inscrire seulement deux buts lors de ses sept premiers matchs avec le Barça, au moment où il commençait à souffrir de douleurs au pubis.

Lors de la saison 2024-2025, son total n'a pas dépassé trois buts sur la même période, alors qu'il double désormais ces chiffres, voire les dépasse, affichant une progression extrêmement rapide dans la conclusion des attaques.

La maîtrise du ballon et la finition devant le but figurent parmi les aspects qu'il travaille quotidiennement et auxquels il accorde une attention progressivement croissante, et il en va de même pour les coups francs et les penaltys.

Yamal n'était pas un spécialiste des coups de pied arrêtés, à tel point qu'il a été affecté par le penalty qu'il a manqué face aux Pays-Bas en quart de finale de la Ligue des nations européennes en 2025, sachant qu'en matchs officiels il n'a manqué qu'un seul penalty, face à Gérone, sa tentative face aux Pays-Bas s'inscrivant dans le cadre d'une séance de tirs au but.

Sur le plan des coups francs, Lamine s'entraîne régulièrement avec Raphinha, Pedri, Olmo et Fermín après la fin des séances collectives, dans un parcours qui ressemble à celui qu'a connu Messi, lequel n'accordait pas une grande attention à cette compétence à ses débuts avant d'apprendre auprès de deux maîtres, Deco et Ronaldinho, pour comprendre que l'exécution des coups de pied arrêtés est un élément essentiel pour améliorer ses statistiques offensives.

Lamine continue de briller comme un joueur créatif par excellence, prenant plaisir à réaliser des dribbles réussis ou à délivrer des passes précises de l'extérieur du pied vers les appels de Raphinha, Gordon et Adémi, mais il a parfaitement compris que l'équipe, après les départs de Lewandowski et Ferran, avait un besoin pressant d'un solide coup de pouce dans ses statistiques offensives.

Le joueur a également intégré que les buts constituent un pilier essentiel pour soutenir ses chances de remporter le Ballon d'Or, qu'il vise avec force. La période de vote se clôt après le match Angleterre-Espagne au stade de Wembley, un théâtre idéal pour mettre en avant son nom et affirmer sa légitimité à décrocher le titre, et avant cette confrontation attendue, le jeune attaquant dispute deux matchs, face au Racing et à Séville.

Le jeune prodige a démenti toutes les spéculations évoquant sa frustration ou sa colère contre lui-même et contre les autres après la Coupe du monde, lui qui a déclaré il y a quelques jours, en réponse à des questions sur son visage sérieux lors du match face à Elche : « J'ai passé le meilleur été de ma vie et je suis heureux. »

Le joueur a montré des signes de rétablissement et d'un retour en force lors de la confrontation face à l'Athletic Bilbao, pour s'envoler très haut depuis cet instant. La direction du club catalan a pris conscience de la grande importance que le jeune joueur accorde à la symbolique du trophée, surtout après avoir terminé deuxième il y a seulement un an.

En tant que meilleur joueur de la Liga, et bien qu'il n'ait pas été magique, il a toutefois été décisif et très important lors de la Coupe du monde, en plus d'avoir mené l'équipe face à l'Atlético Madrid malgré l'exclusion lors de deux matchs que l'équipe a terminés en infériorité numérique. Joan Laporta a donné son feu vert au lancement d'une campagne de soutien officielle pour que Lamine remporte son premier Ballon d'Or à Londres le 26 octobre prochain, après que toutes les institutions ont annoncé leur soutien, alors que le joueur poursuit son éclat à la manière d'un tueur devant le but.



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